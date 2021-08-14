شاهد: موجة حر شديدة في مدريد ودرجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية

سجلت درجات الحرارة أرقاما قياسية في العاصمة الاسبانية مدريد هذا الجمعة متجاوزة 40 درجة مئوية. وتشهد مدريد كغيرها من مدن جنوب أوروبا موجة حرّ شديدة حيث تتوقع وكالة الأرصاد الجوية الاسبانية أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الاثنين وقد تصل إلى 47 درجة مئوية في مدن الجنوب الاسباني يوم السبت.
ومن شأن ذلك أن يحطم الرقم القياسي الوطني البالغ 46.9 درجة مئوية الذي تم تسجيله بمدينة قرطبة في يوليو-تموز 2017. وتعاني العديد من دول جنوب أوروبا وشمال افريقيا من الطقس الحار إضافة إلى حرائق غابات مميتة في الجزائر وتركيا وإيطاليا واليونان.
No Comment المزيد من
شاهد: المئات ينظمون مسيرة في قطاع فرانكفورت المالي من أجل مكافحة تغير المناخ
شاهد: حركة طالبان على مشارف كابول
شاهد: مقاتلو طالبان يحتفلون بالسيطرة على عاشر عاصمة إقليمية في أفغانستان
شاهد: طيران مذهل ببدلة مجنحة في منتجع أفورياز للاصطياف
شاهد: انشطار سفينة عملاقة إثر جنوحها شمالي اليابان
شاهد: فيضانات وسيول عارمة في تركيا وحرائق مدمرة بالجزائر
شاهد: ارتفاع غير مسبوق لإصابات كوفيد-19 في منطقة البحر الكاريبي وجزر المارتينيك الفرنسية
شاهد: موجةُ حر في إيطاليا تشعل الحرائق وتعززُ من أهمية نوافير الماء
شاهد: رواد الفضاء يُطلقون أول أولمبياد من محطة الفضاء الدولية
شاهد: مواجهات بين الشرطة التايلاندية ومتظاهرين ضد الحكومة في بانكوك
شاهد: حرائق غابات متسلسلة تجتاح عدة مناطق في شمال الجزائر
شاهد : إعادة تسمية مومياء الإنكا خلال حفل أقيم في بوليفيا
شاهد : بلجيكية تفوز ببطولة العالم لتقشير الجمبري
شاهد: استقبال أفراد البحرية النيوزيلندية على متن سفينة برقصة الهاكا التقليدية
شاهد: المكسيك تحتفل باليوم العالمي للسكان الأصليين