شاهد: موجة حر شديدة في مدريد ودرجات الحرارة تتجاوز 40 درجة مئوية

سجلت درجات الحرارة أرقاما قياسية في العاصمة الاسبانية مدريد هذا الجمعة متجاوزة 40 درجة مئوية. وتشهد مدريد كغيرها من مدن جنوب أوروبا موجة حرّ شديدة حيث تتوقع وكالة الأرصاد الجوية الاسبانية أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها حتى يوم الاثنين وقد تصل إلى 47 درجة مئوية في مدن الجنوب الاسباني يوم السبت.

ومن شأن ذلك أن يحطم الرقم القياسي الوطني البالغ 46.9 درجة مئوية الذي تم تسجيله بمدينة قرطبة في يوليو-تموز 2017. وتعاني العديد من دول جنوب أوروبا وشمال افريقيا من الطقس الحار إضافة إلى حرائق غابات مميتة في الجزائر وتركيا وإيطاليا واليونان.