شاهد: تظاهرات رافضة للتصريح الصحي في فرنسا للأسبوع الخامس على التوالي

جاب معارضو تدبير التصريح الصحي الخاص بأزمة كوفيد-19، العديد من مدن فرنسا في تظاهرات نظمّت في يوم السبت الخامس على التوالي وتأتي بعد أيام على تعميم الإجراء في غالبية الأماكن العامة.

وانطلقت أبرز مسيرتين في باريس على وقع شعارات مثل "فلنحرر فرنسا" و"احمل تصريحك يا ماكرون وارحل".

وبدون تسجيل حوادث كبيرة إلى الآن، تجتذب التحركات عائلات ومتظاهرين غير مسيسين وكذلك ممرضين أو عناصر إطفاء شاركوا بلباسهم المهني، في مشهد يتجاوز مجرد رفض اللقاحات أو الاعتقاد بنظريات المؤامرة.

ومنذ الإثنين، بدأ في فرنسا العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة. ويتعيّن على الفرنسيين إبراز الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمشافي وقطارات المسافات الطويلة.

وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقّح بالكامل ضد كوفيد، أو أنه يحوز فحصا نتيجته سلبية، أو أنه تعافى من المرض حديثاً.

ويلوم المتظاهرون الحكومة على الاستهانة بالاحتجاجات. وقالت مجموعة "الرقم الأصفر" التي تنشر في فيسبوك إحصاءاتها حول المشاركين في كل مدينة، إنّها أحصت السبت الماضي مشاركة 415 ألف متظاهر "على الأقل" في فرنسا.