شاهد: حشود ضخمة تحضر مهرجانا موسيقيا بفضل التصريح الصحي الآمن من كوفيد-19 ببلجيكا

يمكن لأي شخص يملك بطاقة صحية آمنة ضدّ وباء كوفيد-19 في بلجيكا حضور الأحداث والفعاليات التي تنظم في الهواء الطلق على نطاق واسع مع ما بين 1500 و75000 شخص، سواء تعلق الأمر بتظاهرة رياضية أو عرض فني أو مهرجان موسيقي في الهواء الطلق.

وتعادل البطاقة الصحية الآمنة من كوفيد-19 في بلجيكا شهادة التلقيح ضد وباء كورونا على المستوى الأوروبي حيث سيتمكن أولئك الذين لديهم يملكونها من حضور الأحداث دون الحاجة إلى التباعد الاجتماعي وارتداء كمامة الوجه وغيرها من القيود.