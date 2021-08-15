شاهد: إجراءات أمنية مشددة في كابول وطالبان تسيطر على المزيد من المدن في محيط العاصمة الأفغانية

سيطر مسلحو طالبان على جزء كبير من شمال وغرب وجنوب أفغانستان قبل أقل من ثلاثة أسابيع من سحب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لآخر القوات هناك، مما عزز المخاوف من استيلاء المتشددين بالكامل على السلطة أو اندلاع حرب أهلية أفغانية أخرى.
وفي الأثناء فر آلاف الأفغان وغيرهم من المسافرين من البلاد على متن رحلات جوية من مطار كابول الدولي. وسجلت تذاكر الرحلات الجوية من أفغانستان ندرة منذ أن سيطرت طالبان على العديد من عواصم المقاطعات في البلاد خلال الأسبوع الماضي.
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