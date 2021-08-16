شاهد: موجة حر شديدة تضرب العاصمة الإيطالية روما

تشهد العاصمة الإيطالية روما موجة حر شديدة حيث وصلت درجات إلى 40 درجة، مما اضطر سكان العاصمة إلى الذهاب إلى المسابح والنوافير بحثا عن الرطوبة والانتعاش. وإيطاليا كغيرها من دول جنوب أوروبا تعاني من موجة الحر التي تضرب دول جنوب المتوسط منذ أيام حيث سجلت بعض مدن جنوب المتوسط أكثر من 43 درجة.
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