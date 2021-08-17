الحرائق تطال غابات الريفييرا الفرنسية.. آلاف الهكتارات أُتلفت وإجلاء 6000 شخص

سعير الحرائق في حوض المتوسط لا يهدأ.. صارع المئات من رجال الإطفاء حرائق طالت غابات منطقة الريفيرا جنوب فرنسا وأجبرت الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم ومقر إقاماتهم الصيفية.
وقد أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح في الحريق الذي شب الليلة الماضية في منطقة تولون بحسب هيئة الحماية المدنية. وقد ساعد في استعار ألسنة اللهب الرياح القوية التي هبت على المكان ما أدى لإتلاف 5 آلاف هكتار صباح الثلاثاء بحسب إلسلطات.
وتم إجلاء 6 آلاف شخص من منازلهم ومن المخيمات التي كانوا يقيمون لقضاء العطلة الصيفية كما دأب أكثر من 900 إطفائي على إخماد النيران كما أغلقت السلطات المنافذ المؤدية للغابات ودعت لتوخي الحذر.
ويواجه جنوب أوروبا وشمال إفريقيا منذ أسابيع حرائق أدت لإتلاف عشرات الآلاف من الهكتارات وأودت بحياة العشرات من الأشخاص خاصة بالجزائر إذ قضى أكثر من 70 شخصا في حرائق طالت شرق البلاد وغربها وخصوصا منطقة القبائل.
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