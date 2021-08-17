حركة طالبان تعلن "عفوا عاما" عن كل موظفي الدولة وتدعو النساء للانضمام إلى الحكومة

أعلنت حركة طالبان الثلاثاء "عفوا عاما" عن كل موظفي الدولة داعية إياهم إلى معاودة العمل بعد يومين على استيلائها على السلطة في أفغانستان إثر هجوم خاطف. كما خاطبت طالبان النساء في البلاد وحثهن على الانضمام إلى حكومتها.

وأوضحت الحركة في بيان "صدر عفو عام عن الجميع (..) لذا يمكنكم معاودة حياتكم الطبيعية بثقة تامة". وأدلى إنعام الله سمنغاني، عضو اللجنة الثقافية بالإمارة الإسلامية، بهذه التصريحات الثلاثاء للتلفزيون الأفغاني الحكومي، الذي يسيطر عليه المسلحون الآن.

وقال "الإمارة الإسلامية لا تريد أن تكون النساء ضحايا". وأضاف: "هيكل الحكومة ليس واضحا تماما، ولكن بناءاً على الخبرة يجب أن تكون هناك قيادة إسلامية كاملة ويجب على جميع الأطراف الانضمام".

وتوجه حركة طالبان رسائل عدة إلى الاسرة الدولية للطمأنة إلى أن الشعب الأفغاني يجب ألا يخشى شيئا منها.

إلا أن الكثير من الأفغان يخشون أن تفرض الحركة حكم الشريعة بشكل صارم كما فعلت عندما حكمت البلاد بين العامين 1996 و2001 مع منع النساء من العمل أو الدراسة خصوصا.

تركيا ترحب

رأت تركيا الثلاثاء أن الرسائل التي وجهتها حركة طالبان منذ سيطرتها على السلطة في كابول كانت "إيجابية" مضيفة أنها تجري محادثات مع الحركة الإسلامية المتطرفة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي "نرحب بالرسائل التي وجهتها حركة طالبان حتى الآن إن إلى الأجانب والبعثات الدبلوماسية أو إلى شعبها أيضا. نأمل أن تُترجم ذلك في أفعالها".