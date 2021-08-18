الرئيس الأفغاني أشرف غني يتوجه إلى الأفغانيين برسالة مصوّرة

نشر الرئيس الأفغاني أشرف غني رسالة مصوّرة هذا الأربعاء في دولة الإمارات التي أكدت في وقت سابق استقباله "لاعتبارات إنسانية". وكان غني قد أعلن أنّه سيتطرق إلى "التطورات الأخيرة" في بلاده قبيل بث رسالته المصورة عبر صفحته في موقع فيسبوك. وغادر غني أفغانستان في نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس الأفغاني الهارب متحدثا من منفاه في الإمارات إنه اضطر لمغادرة كابول للحيلولة دون إراقة الدماء ونفى ما تردد بأنه أخذ مبالغ كبيرة لدى مغادرته القصر الرئاسي. وانتقد وزراء سابقون غني بشدة لمغادرته البلاد فجأة مع دخول قوات طالبان العاصمة الأفغانية يوم الأحد.

وقال غني في مقطع مصور تم بثه على فيسبوك وهو أول تعليق علني له منذ تأكيد وجوده في الإمارات "لو كنت بقيت لشهدت إراقة دماء في كابول". وأكد بأنه غادر بناء على نصيحة من مسؤولين بالحكومة.