شاهد: آثار دمار إعصار ضرب مناطق في شمال ألمانيا

تظهر مقاطع الفيديو مجموعة من سكان قرية بيروميرفين وهم ينظفون آثار الإعصار الذي دمر حوالي 50 منزلا في قريتهم.

وبدأ الاعصار بالقرب من ساحل بحر الشمال، ليلة الاثنين، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في شمال ألمانيا، فيما لم تبلغ الشرطة عن إي إصابات.

وواجه السكان مهمة شاقة مع تناثر الحطام في جميع أنحاء المنطقة.