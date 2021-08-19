قتلى وجرحى في تفجير استهدف موكبا شيعيا بمناسبة عاشوراء في باكستان

انفجرت قنبلة قوية على جانب طريق وسط موكب شيعي وسط باكستان الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50، وفقا للشرطة المحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي رجال شرطة وسيارات إسعاف تندفع نحو موقع الانفجار. وشوهد عدد من الجرحى ينتظرون المساعدة على طول طريق في مدينة بهاولنغر في إقليم البنجاب الشرقي، حيث وقع الهجوم.

وأكد ضابط شرطة وزعيم شيعي وقوع التفجير. وقال شهود عيان إن التوترات تتصاعد الآن في المدينة، حيث يحتج الشيعة على الهجوم ويطالبون بالانتقام.

وقال الزعيم الشيعي كوار شفقت إن الانفجار وقع أثناء مرور الموكب في حي مزدحم يعرف باسم مستعمرة المهاجر، وندد بالهجوم وحث الحكومة على تكثيف الإجراءات الأمنية حول هذه المواكب في أجزاء أخرى من البلاد أيضًا.

واجهت المنطقة صعوبة بالاتصالات، حيث أوقفت السلطات خدمة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد قبل يوم واحد من ذكرى عاشوراء.

يشكل الشيعة أقلية في باكستان ذات الأغلبية السنية، حيث ينظر إليهم المسلمون السنة المتطرفون على أنهم مرتدون يستحقون الموت.