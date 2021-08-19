ركاب الطائرات في الولايات المتحدة مضطرون إلى ارتداء الكمامات إلى غاية الشهر الأول من عام 2022

مددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلزامية ارتداء الكمامات على جميع وسائل النقل العام إلى غاية الـ 18 يناير-كانون الثاني 2022. وجاء الإعلان الليلة الماضية وينطبق على الطائرات والقطارات والحافلات وداخل المطارات ومحطات القطارات. ويتزامن هذا الإعلان مع الأزمة المستمرة في الولايات المتحدة بشأن الانتشار السريع لمتغير دلتا.

وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد تراجع في وقت سابق عن نصيحته المتعلقة بأن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ليسوا مضطرين للامتثال لمتطلبات الكمامة.

يوجد في الولايات المتحدة حاليا أكبر عدد من الإصابات اليومية في العالم. وتمثل حالة واحدة من كل خمس إصابات في جميع أنحاء العالم، حيث يتم الإبلاغ عن 137655 حالة جديدة يوميا.

وزادت معدلات الإصابة في كل ولاية باستثناء ولاية نيفادا في الأسبوعين الماضيين، لكن معظم النقاط الساخنة تتركز في الجنوب. وتشهد فلوريدا حاليا أعلى معدل للعدوى والاستشفاء والوفيات.

لماذا يتوجب على مواطني الولايات المتحدة ارتداء كمامات في وسائل النقل العام؟

في بعض الولايات، تعتبر وسائل النقل العام هي المكان الوحيد الذي لا تزال فيه الكمامات إلزامية، ولكن هذا المطلب كان مصدر بعض الاحتكاك مع ركاب الطائرات الذين رفضوا ارتداء الأقنعة. حصلت إدارة الطيران الفيدرالية على 3889 تقريرا عن ركاب غير ملتزمين هذا العام، ويُعزى 74 في المائة منها تقريبا إلى انتهاكات تتعلق بارتداء الكمامة.

وقد رحبت رابطة مضيفات الطيران بخطوة تمديد التفويض، حيث قالت رئيستها سارة نيلسون إن التمديد "سيساعد بشكل كبير في الحفاظ على سلامة الركاب وعمال الطيران".

وفي الوقت نفسه، يعتقد الكثيرون أن التطعيم يبقى الحل الأمثل لوقف انتشار عدوى وباء كوفيد-19. وتضيف سارة نيلسون: "على الرغم من أن التطعيم كان عاملا أساسيا في زيادة الطلب على السفر عن طريق الجو، إلا أن معدلات التطعيم المتأخرة وارتفاع متغير دلتا قد تسبب في زيادة حادة في عدد الحالات مرة أخرى، مما يهدد الأرواح وقد يساهم في استمرار تحور الفيروس وبالتالي عدم التعافي من هذا الوباء".

لم تتخذ حكومة الولايات المتحدة بعد قرارا بشأن التطعيمات الإجبارية لموظفي شركات الطيران حيث أخبر وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس شبكة "سي أن أن" أنه على عكس كندا، لم يكن هناك نقاش "في هذا الوقت" حول طلب اللقاحات لمسافري الخطوط الجوية المحلية.

ما هي قواعد ارتداء الكمامة في مكان آخر؟

على مستوى القارة الأوروبية، تم إدخال تصاريح اللقاح للأغراض المنزلية وكذلك السفر، أما مسألة ارتداء الأقنعة فختلف من دولة إلى أخرى. ومع ذلك، تتطلب شركات الطيران ارتداء الأقنعة على الرحلات مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تؤكد أن الأقنعة مطلوبة طوال الرحلة باستثناء أي شخص لديه إعفاء طبي والأطفال دون سن 12 عاما.

وتخضع قيود السفر دائمًا للتغيير ويمكن التحقق منها عبر المواقع الخاصة لكل شركة ولكل بلد.