شاهد: إحياء ذكرى عاشوراء في كربلاء وبيروت وكابول

احتشد مئات الآلاف من الحجاج في مدينة كربلاء العراقية لإحياء ذكرى عاشوراء.
ولم يكن هناك أي إشارات لوجود مخاوف من وباء كوفيد-19، حيث الأعداد كانت كبيرة وكمامات الوجه غائبة تماما تقريبا.
انخفض عدد الحجاج لمئات الآلاف بعد أن كان يصل إلى الملايين قبل الوباء، ولم يحضر سوى عدد قليل من الحجاج من خارج العراق، معظمهم من إيران المجاورة أو من باكستان.
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