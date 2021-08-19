شاهد: حريق هائل في شمال غرب أثينا يلتهم غابة لليوم الرابع على التوالي

يكافح المئات من رجال الإطفاء اليونانيين والبولنديين لليوم الرابع من أجل إخماد حريق كبير أدى إلى تدمير غابة الصنوبر شمال غرب العاصمة اليونانية.

واندلع الحريق بالقرب من قرية فيليا، على بعد حوالي 60 كيلومترا من أثينا، وأهلك آلاف الهكتارات وبسببه أُصدرت أوامر بإخلاء عدة قرى في المنطقة.