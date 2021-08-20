شركة "أمازون" تستعد لفتح متاجر كبيرة في الولايات المتحدة

تعتزم شركة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية فتح متاجر كبيرة عدّة في الولايات المتحدة، مواصلاً توسّعه في محال البيع بالتجزئة الفعلية.

وقد تبصر أولى متاجر "أمازون" الكبيرة النور في ولايتي أوهايو وكاليفورنيا، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي كشفت هذه المعلومة نقلا عن مصادر مطلعة على الملفّ.

وستمتدّ هذه المتاجر على حوالى ثلاثة آلاف متر مربع، بحسب الصحيفة، وهي مساحة صغيرة نسبيا بالمقارنة مع المراكز التجارية الكبيرة المنتشرة في البلد.

وقد تبيع "أمازون" منتجاتها الخاصة، من ملابس ومعدّات إلكترونية ومفروشات. كما قد تعرض منتجات علامات أخرى.

وليس هذا المشروع الأول من نوعه لعملاق التجارة الإلكترونية الذي سبق له أن فتح متاجر "أربع نجوم" ومكتبات "امازون بوكس".

وفي هذه المحال، تقدّم "أمازون" منتجات منتقاة من أفضل المبيعات على الإنترنت حصلت على أربع علامات من أصل خمس في التقييمات.

وقد اشترت "أمازون" سلسلة المتاجر الكبيرة في الولايات المتحدة "هول فودز" سنة 2017، في مقابل 13,7 مليار دولار.

وفي مطلع العام 2018، فتحت الشركة أول متجر "أمازون غو" في سياتل، وهو محلّ بقالة بلا صناديق دفع تسجّل المشتريات فيه بواسطة أجهزة استشعار وكاميرات. وواصلت توسعها على هذا المنوال مع فتح متجر من هذا النوع خارج الولايات المتحدة في لندن.

ولا تواجه المجموعة راهنا أي منافسة جديرة بالذكر وهي حقّقت في الربع الثاني من 2021 أرباحا صافية بقيمة 7,8 مليارات دولار، في ارتفاع نسبته 48 % بالمقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.