عاجل
euronews_icons_loading
منظر جوي يظهر عمال الطوارئ وهم يسيرون بين عشرات الممتلكات التي دمرت

أظهرت مقاطع فيديو جوية مساكن وبيوت دمرت كليا بسبب استمرار حرائق الغابات في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

viber

واندلع حريق كاش قبل أيام قليلة وتضاعفت مساحات الحريق ثماني مرات في غضون 24 ساعة الماضية، كما تم إجلاء آلاف السكان إلى أماكن أكثر أمانا.

No Comment المزيد من