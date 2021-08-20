أظهرت مقاطع فيديو جوية مساكن وبيوت دمرت كليا بسبب استمرار حرائق الغابات في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

واندلع حريق كاش قبل أيام قليلة وتضاعفت مساحات الحريق ثماني مرات في غضون 24 ساعة الماضية، كما تم إجلاء آلاف السكان إلى أماكن أكثر أمانا.