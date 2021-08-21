شاهد: اشتباكات بين الشرطة الأسترالية ومحتجين على الإغلاقات

اشتبك المئات من المتظاهرين المناهضين للإغلاق مع الشرطة في ملبورن وسيدني الأستراليتان يوم السبت.

وأظهرت لقطات جوية في ملبورن محتجين يخترقون خطوط الشرطة قبل اندلاع أعمال العنف.

استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لمحاولة صد المتظاهرين، واعتقلت عدداً منهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 700 من ضباط الشرطة قاموا بدوريات خلال الاحتجاج.