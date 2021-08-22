بالفيديو: مجموعة من خنازير الماء تتجول في شوارع بوينس آيرس

تظهر مقاطع الفيديو مجموعة من خنازير الماء وهي تتجول في شوارع وحدائق إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، يوم السبت.
وأبلغ سكان بوينس آيرس عن حوادث متزايدة لخنازير الماء وهي نوع من القوارض يعيش في أمريكا اللاتينية، منذ 2019 وخصوصا اعتداءات على حيوانات أليفة وحوادث أخرى تتعلق بالسير.
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