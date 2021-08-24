شاهد: نشطاء حركة "تمرد ضد الانقراض" في لندن يواصلون معركتهم من أجل المناخ

عادت حركة "تمرد ضد الانقراض" البيئية لتتصدر المشهد، من خلال تجمع لها يوم الاثنين في وسط لندن والذي كان من المقرر أن يعطي الضوء لانطلاق أسبوعين من المظاهرات.

والهدف: الاستمرار في تنبيه الرأي العام من أخطار الاحتباس الحراري والمطالبة باتخاذ إجراءات جذرية من السلطات للحفاظ على كوكب الأرض، في ظل تزايد الكوارث الطبيعية.