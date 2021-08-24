سبعة أشخاص ضحايا حالات تسمم في جامعة بغرب ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، الثلاثاء، عن نقل سبعة أشخاص من إحدى الجامعات بغرب ألمانيا إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض تسمم عليهم. ونتيجة لذلك، فتح المدعون العامون تحقيقا في شبهات محاولة القتل.

وقد عانى الموظفون والطلاب في الجامعة التقنية في مدينة دارمشتات، جنوب فرانكفورت، من مشاكل صحية يوم الإثنين.

وتقول تحليلات الشرطة إن علب الحليب وأوعية المياه الموجودة في أحد المباني بالحرم الجامعي قد تكون تحتوي على مادة ضارة، لها رائحة قوية، بين يومي الجمعة والإثنين.

وذكر المدعون العامون وأفراد الشرطة، الثلاثاء، أنه تم تفتيش مباني جامعية أخرى كإجراء احترازي، لكن لم يتم العثور على شيء مرتبط بحادثة التسمم. وأضافوا أن الأعراض لم تظهر على أشخاص آخرين.

وقال المدعي العام، روبرت هارتمان، للصحفيين إنه لا يوجد لدى السلطات أي معلومات ودلائل تشير إلى شخص محدد باعتباره الجاني المحتمل بالرغم من اعتقادها أن التسمم كان متعمدا. بالإضافة إلى ذلك، تم التعرف على المادة، لكن المدعين العامين لن يعلنوا عنها في الوقت الحالي في ضوء التحقيق الجاري.

وأضاف هارتمان أن أحد الأشخاص تأثر "بشدة نسبيا" بالتسمم، لكن حياته لم تعد في خطر.

وقالت تانيا برويل، رئيسة الجامعة، في بيان: "لقد صدمنا من هذه الجريمة التي وقعت في جامعتنا".