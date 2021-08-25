160 مليون يورو قيمة الصفقة التي يعرضها ريال مدريد على سان جيرمان لضم مبابي

قدّم نادي ريال مدريد الإسباني عرضاً مبدئياً بقيمة 160 مليون يورو إلى باريس سان جرمان الفرنسي لضمّ مهاجمه الشاب كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة في 2022، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية الأربعاء.

وكتبت صحيفة "ليكيب" الرياضية في صفحتها الأولى أن "ريال يهاجم" مشيرة إلى المبلغ "المذهل جداً" للعرض المدريدي.

وكانت قناة "أر أم سي" أعلنت مساء الثلاثاء العرض المقدّم من النادي الإسباني. لكن صحيفة "لو باريزيان" أشارت على غرار "ليكيب"، إلى أن سان جرمان رفض العرض.

وعنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية": "هناك عرض من ريال: 160 مليوناً"، في انسجام مع زميلتها "آس" التي تتوقع مفاوضات "صعبة".

زادت حدّة التكهنات حول إمكانية إنضمام نجم باريس سان جرمان الى الميرينغي عقب إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة الى نادي العاصمة الفرنسية، إذ إنه معلومُ بأنّ عقد مبابي مع سان جرمان ينتهي العام المقبل.

مبابي (22 عاماً) الذي انضم الى سان جرمان عام 2017 مقابل 180 مليون يورو، لم يجدّد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو المقبل، ذلك على خلاف زميله البرازيلي نيمار الذي مدّد عقده للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى العام 2025.

وكان رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي قال في 11 آب/أغسطس أن "لا عذر لدى مبابي للقيام بشيء آخر غير البقاء" بعد وصول ميسي.