شاهد: رجال الإطفاء يفرّون من ألسنة النيران المشتعلة بإحدى غابات روسيا

في منطقة نيجني نوفغورود شرق موسكو، ألقت تسع طائرات قدّمتها وزارتا الطوارئ والدفاع والحرس الوطني الروسي 129 طنا من المياه على حريق غابات كبير ينتشر في موردوفيا المجاورة.

وازدادت حدة الحرائق بشدة في موردوفيا، وهي منطقة جنوب شرق موسكو، حتى أن عناصر الإطفاء أجبروا على الهرب من "حلقة النار"، وفق ما ذكرت الوزارة الأربعاء.