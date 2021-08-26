بلمسة دقيقة ورقيقة، يُزين ديبونور كالي، 27 عاماً، أظافر زبائنه في صالونه الخاص به في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى. عادة، تهيمن النساء على مهنة المانيكير والباديكير في الغرب، لكن في بانغي، الرجال هم الذين يقومون بها.
بلمسة دقيقة ورقيقة، يُزين ديبونور كالي، 27 عاماً، أظافر زبائنه في صالونه الخاص به في بانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى. عادة، تهيمن النساء على مهنة المانيكير والباديكير في الغرب، لكن في بانغي، الرجال هم الذين يقومون بها.
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