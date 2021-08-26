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شاهد : تواصل احتجاج السكان الأصليين في البرازيل ضد الرئيس بولسونارو

تظاهر الآلاف من السكان الأصليين في العاصمة البرازيلية، حاملين الأقواس والسهام وأغطية الرأس التقليدية، بينما تستعد المحكمة العليا للنظر في قضية يمكن أن تلغي التحفظات على أراضي أجدادهم.

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