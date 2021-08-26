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شاهد: رجاء الإطفاء يصارعون في إخماد النيران المستعرة في شمال شرق كاليفورنيا

تزايد القلق يوم الأربعاء في منطقة سييرا نيفادا الجنوبية بشرق كاليفورنيا، جراء انتشار الحرائق بالقرب من بحيرة إيزابيل ، وهي وجهة شهيرة لصيد الأسماك وركوب القوارب.

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وصدرت أوامر بإجلاء حوالي 10 مجمعات، وأدى الحريق إلى انتشار السواد على امتداد 32 ميلا مربعا (83 كيلومترا مربعا) منذ 18 أغسطس.

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