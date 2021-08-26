توجيه تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي للفرنسي بنجامان مندي لاعب فريق مانشستر ستي

أعلنت الشرطة البريطانية الخميس أن الفرنسي بنجامان مندي مدافع مانشستر سيتي الإنكليزي، متهم بارتكاب أربع جرائم اغتصاب وجريمة اعتداء جنسي بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس 2021.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان إنه "تم توجيه الاتهام إلى بنجامان مندي (27 عاماً)، أربع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي". وأضافت الشرطة أن "التهم تتعلق بثلاث مشتكيات أعمارهن أكثر من 16 عاماً، ويُزعم أنها حدثت بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وآب/أغسطس 2021".

من جهته، أعلن نادي مانشستر سيتي إيقاف مندي عن اللعب إلى حين انتهاء التحقيق. وأودع مندي، الذي فاز مع فرنسا بكأس العالم 2018، في السجن قبل مثوله أمام محكمة تشيستر الجمعة. وكان مندي انضم لمانشستر سيتي في 2017، قادماً من موناكو الفرنسي مقابل 71 مليون دولار.

وكان مندي أذكى صفحات الصجف الصفراء في خريف 2020، عندما تم حجز سيارته من نوع لامبرغيني التي تتجاوز قيمتها نصف مليون يورو، وقد كان يقودها دون أن يكون حاملا لرخصة سياقة، وأجبر في النهاية على دفع غرامة بأكثر من ألف يورو.