شاهد: قاعدة أمريكية في ألمانيا تحولت إلى مركز لاستقبال الأطفال الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان

استقبل الجنود الأمريكيون يوم الثلاثاء الأطفال الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان في قاعدة جوية بألمانيا حيث يتم استقبالهم هناك حاليًا.
يمكن رؤية الأطفال وهم يستمعون إلى جندي يعزف على القيثارة في قاعدة رامشتاين الجوية بالقرب من فرانكفورت. بينما يلعب البعض الآخر من الأطفال أمام حظيرة كبيرة تستخدم عادة لتخزين الطائرات.
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