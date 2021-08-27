صور أفغان عبروا الحدود إلى باكستان عند معبر شامان الحدودي. أمجد واحد منهم، يقول إنه غادر أفغانستان لأنه فقد عمله بمجرد تولي طالبان زمام الأمور. ويضيف قائلاً "استمر القتال هناك (أفغانستان) لفترة طويلة، ثم جاءت طالبان ولم يكن لدينا عمل. لا يمكننا حتى كسب المال لإطعام أطفالنا - ولهذا السبب أتينا إلى باكستان. عندما يعود السلام إلى أفغانستان وينتهي الصراع، سنعود إلى بلدنا "...