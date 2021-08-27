الدنمارك ستلغي كل قيود كوفيد-19 في العاشر من سبتمبر

لن تعتبر الحكومة الدنماركية بعد اليوم كوفيدـ19 مرضاً خطيراً في مجتمعها، إذ ترى الحكومة أن الوباء أصبح تحت السيطرة بفضل تقدم الجهود، خصوصاً عمليات التطعيم الواسعة في البلد الإسكندنافي.

وقال وزير الصحة ماغنوس هيونيكي إن الوباء تحت السيطرة، وإنه سجلت في بلاده معدلات تطعيم قياسية عالية بلغت أكثر من 70 بالمئة.

وأضاف الوزير قوله إنه سيتم التخلي عن بعض القواعد الخاصة التي كان يتعين إدخالها في الحرب على كوفيدـ19، بداية من العاشر من الشهر المقبل.

ويعني ذلك عملياً أن المواطنين لن يكون عليهم إظهار بطاقة التطعيم لحضورهم بعض المناسبات الكبرى، مثل الحفلات الموسيقية والنوادي الليلية.

وكانت الدنمارك أقرت استخدام بجواز رقمي خاص بفيروس كورونا، كان يتعين إظهاره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وأضاف الوزير الدنماركي قوله، إنه رغم الوضع الجيد الذي أضحت عليه بلاده فإن الحكومة لن تتردد في التحرك بسرعة، إذا هدد الوباء وظائف مهمة في المجتمع الدنماركي.

وكان هونيكي قال يوم الثلاثاء إن 80 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 تم تطعيمهم في الدنمارك، حيث يتلقى الناس جرعاتهم اختياريا، والجرعات متوفرة لمن بلغوا 12 سنة فما فوق.