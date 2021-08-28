ماكرون من بغداد: فرنسا ستبقى في العراق لمكافحة الإرهاب "مهما كان خيار الأمريكيين"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي السبت في بغداد إن بلاده "ستبقي حضوراً لها في العراق لمكافحة الإرهاب، طالما أراد العراق ذلك مهما كان خيار الأمريكيين".

وأضاف في ختام قمة إقليمية استضافتها العاصمة العراقية، بحضور قادة عدد من الدول المجاورة، وجرى التطرق فيها خصوصاً الى موضوع مكافحة الإرهاب وسيادة العراق، أن "لدينا القدرات العملية لضمان هذا الوجود".

الرئيس الفرنسي أكد ان بلاده "ستشرع في محادثات" مع طالبان بهدف "حماية وإجلاء أفغانيين وأفغانيات معرضين للخطر" منذ أن سيطرت الحركة على الحكم في كابول في 15 آب/أغسطس.

ويجري إعداد عمليات الإجلاء تلك بالتعاون مع قطر التي تستطيع، في إطار مباحثاتها مع طالبان، "ترتيب عمليات النقل الجوي"، وفق ما قال ماكرون في مؤتمر صحافي في بغداد في ختام قمة إقليمية.

ماكرون أشار أيضا إلى ان بلاده أجلت 2834 شخصاً من أفغانستان منذ 17 آب/أغسطس.

وأوضح الرئيس الفرنسي إن عمليات الإجلاء تمت عبر نحو "15 رحلةً جوية" من طريق الإمارات العربية المتحدة.