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شاهد: منزل عائلة فلسطينية في غزة دمر جراء غارات إسرائيلية

لحق الدمار بمنزل الفلسطيني موسى الزعانين في غزة، جراء الغارات الإسرائيلية، إثر صدام فلسطينيين في القطاع المحاصر مع قوات إسرائيلية، وإطلاقهم بالونات حارقة جنوب إسرائيل.

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