شاهد: عاصفة عاتية تضرب جزيرة كرواتية وتتسبب في انقطاع الكهرباء

هبت عاصفة قوية على جزيرة ملجيت الكرواتية صباح السبت، متسببة في انقطاع التيار الكهربائي، وإرباك في حركة النقل البحري. وقد ضرب البرق بعض منشآت الطاقة على الجزيرة، تاركة القرى والمنتجعات دون كهرباء خلال الصباح. وقد استبشر الأهالي في الجزيرة الكرواتية بهطول الأمطار، بعد أن ضربت موجة من الحرارة الحارقة مناطق من البلقان والبحر الأبيض المتوسط هذا الصيف، والتي تسببت في حرائق غابات خطيرة.