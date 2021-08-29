خرج بضعة آلاف في مسيرات بشوارع برلين يوم الأحد لليوم الثاني على التوالي في مظاهرات غير مصرح بها احتجاجا على التطعيم ضد فيروس كورونا والقيود المفروضة للحد من انتشار الموجة الرابعة من الفيروس.

وردد المتظاهرون هتافات تقول "أرفعوا أياديكم عن أطفالنا" ولوحوا بلافتات تندد بما وصفوه "بالفصل العنصري" بسبب التطعيم في حين تدرس بعض المناطق في ألمانيا تشديد القيود على من لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفيروس.

وسعى عشرات من رجال الشرطة الذين يرتدون زي مكافحة الشغب للسيطرة على المظاهرات وإبقائها في شوارع المناطق السكنية في شرق برلين.

وقالت شرطة برلين على تويتر إنها اعتقلت 80 شخصا من بين المتظاهرين مع التركيز على من يمارسون أعمال عنف أو الذين يدعون لانتهاك القواعد المتبعة لمكافحة انتشار الجائحة.

واعتقلت الشرطة يوم السبت نحو مئة شخص في مظاهرات مماثلة بعد أن حاول المتظاهرون اجتياز الحواجز للوصول إلى مقر الحكومة في وسط برلين.