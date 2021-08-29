كشف سوق "كوفنت غاردن" في لندن عن تركيب فني جديد مصنوع من أضواء النيون الساطعة. تشكيلة العرض الفني ابتكرتها الفنانة شيلا بورمان وعرضتها في النقطة السياحية الجذابة للاحتفال بالفرح والإيجابية.

عند مدخل المبنى يتخذ نمر يحيي الزوار مكانه، فيما تم تحويل القاعة الجنوبية إلى معرض فني غامر، يضم مثمنًا معلقًا كبيرًا مع كل جانب يعرض تمثال مختلف ونحت.

كجزء من التزام الفنانة بالحد من النفايات، تم تضمين قطع من مجموعاتها السابقة في التركيب.

جرأة وحجم التركيب هو ما جذب سوق كوفنت غاردن إلى فن بورمان.