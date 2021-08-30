شاهد: الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريض متظاهرين ضدّ لقاح كوفيد-19

أطلقت الشرطة اليونانية، الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق تظاهرة شارك فيها نحو 7 آلاف شخص، في شوارع أثينا يوم الأحد، احتجاجاً على إلزام لقاح كوفيد-19 للعامليين الصحيين.

ودخل القرار حيز التنفيذ، يوم الأربعاء عندما بدأت حملة تطعيم لعاملي الصحة في المستشفيات الخاصة والحكومية. وكانت الحكومة اليونانية، قد أعلنت الثلاثاء عن مجموعة من القيود الجديدة، بما فيها إلغاء الاختبار المجاني للذين لم يتلقوا اللقاح، نهاية الشهر المقبل.