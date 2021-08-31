شاهد | أضرار كارثية خلفها "أيدا" في لويزيانا

توثق مقاطع فيديو حجم الأضرار الناجمة عن مرور الإعصار أيدا (IDA) التي وصفها حاكم ولاية لويزيانا بأنها كارثية مع انقطاع التيار الكهربائي وغمر المياه الشوارع وانتزاع أسقف منازل.
ضرب الإعصار الذي حمل رياحاً بلغت سرعتها 240 كيلومتراً في الساعة، يوم الأحد سواحل لويزيانا مباشرة. وقُتل ما لا يقل عن شخصين أحدهما جراء سقوط شجرة في بلدة برايريفيل والآخر أثناء محاولته عبور طريق غمرته المياه في نيو أورلينز.
وأكدت وزارة الدفاع الأميركية أن وكالة إدارة الكوارث الأميركية أرسلت بدعم من الحرس الوطني أكثر من 5200 شخص لمساعدة المنكوبين.
وقال الرئيس جو بايدن في اجتماع مع مسؤولي الوكالة الفدرالية لإدارة الكوارث وحكام ورؤساء بلديات المناطق المتضررة إن المساعدة الفدرالية ستستمر "طالما لزم الأمر".
No Comment المزيد من
شاهد: محتجون يقتحمون باحة المحكمة الدستورية في بولندا فما السبب؟
شاهد.. رداء الطبيعة الأبيض في جنوب افريقيا
شاهد: جبل إتنا ينفث حممه البركانية في صقلية
شاهد: مدينة دوالا الساحلية في الكاميرون تواجه خطر الفيضانات
شاهد: وصول الحيتان الحدباء إلى ساحل المحيط الهادئ في كولومبيا لبدء موسم التزاوج
شاهد: منزل عائلة فلسطينية في غزة دمر جراء غارات إسرائيلية
شاهد: عمل فني جديد من أضواء "نيون" في سوق "كوفنت غاردن" الشهير بلندن
لليوم الثاني على التوالي ... آلاف يحتجون في برلين على قيود وتطعيمات كورونا
شاهد: وحدات القوات الخاصة لطالبان تنتشر في شوارع كابول
شاهد: الدراجون العراة يجوبون شوارع أمستردام للتوعية بإجراءات السلامة وخطورة التلوث
شاهد: عاصفة عاتية تضرب جزيرة كرواتية وتتسبب في انقطاع الكهرباء
شاهد: تقاليد صيد الفيكونا وجمع صوفها تزدهر في جبال الأنديز البيروفية
شاهد: الأفغان يتظاهرون أمام البنوك احتجاجا على إغلاق المؤسسات
شاهد: تجمع محتجين في باريس تعبيرا عن تضامنهم مع نساء أفغانستان
شاهد: مهندسون من قطاع غزة يصنعون روبوتًا من الخردة لمكافحة الحرائق