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الممثلة الإسبانية ميلينا سميت والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز في يوم افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين ، في 1 سبتمبر 2021.

أطلق الأربعاء وجهان بارزان في السينما الإسبانية، بيدرو ألمودوبار وبينيلوبي كروز، السباق إلى جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية الذي يزخر في دورته هذه بأعمال سينما المؤلف وأسماء لامعة في هوليوود، من ريدلي سكوت إلى دوني فيلنوف.

وتغيرت الأجواء في الجزيرة الإيطالية مع تنظيم مهرجان البندقية الذي يشهد عودة الأسماء العملاقة في السينما، مع تمثيل 59 دولة واستوديوهات هوليود وسط الإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

وشهد الافتتاح سير العديد من نجوم السينما على السجادة الحمراء، أمثال كريستين ستيوارت في دور الليدي ديانا في فيلم "سبنسر" للمخرج بابلو لارين إلى بنديكت كومبرباتش مروراً بأنطونيو بانديراس.

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مهرجان البندقية السينمائي يستمر إلى غاية الـ 11 سبتمبر- أيلول الجاري.

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