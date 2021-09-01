شاهد: بطول ثمانية أمتار.. باريس تعرض أكبر هيكل في العالم لديناصور ترايسيراتوبس

يُعرض هيكل يعود لديناصور من فصيلة ترايسيراتوبس ويبلغ عمره 66 مليون عام في معرض في حي ماريه في العاصمة الفرنسية باريس حتى يوم 20 أكتوبر – تشرين الأول القادم.

الهيكل الأكبر في العالم يبلغ طوله ثمانية أمتار ويعود لديناصور أطلق عليه اسم "Big John" أو جون الكبير.