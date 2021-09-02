شاهد: إعصار آيدا يدفع سائقين لترك سيارتهم على طريق سريعة بولاية نيويورك خوفا من مياه الفيضانات

أحدثت مخلّفات الإعصار آيدا فيضانات في مدينة نيويورك دفعت السلطات لإصدار إعلان نادر لحالة الطوارئ ليل الأربعاء وصباح الخميس وأسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل. وتحوّلت الشوارع إلى أنهار فيما غرقت أيضا محطّات المترو، بينما أعلنت هيئة مواصلات المدينة تعليق خدماتها. وألغيت مئات الرحلات في مطارات لاغوارديا وجون كينيدي إضافة إلى نيوارك الذي أظهر مقطع فيديو أحد مبانيه غارقا في المياه.

وأدت الفيضانات إلى إغلاق طرق رئيسية في عدة أحياء بينها مانهاتن وذي برونكس وكوينز، فيما أنقذت أجهزة الطوارئ مئات الأشخاص.

وأضطر سائقون لترك سياراتهم على طريق سريعة بمدينة يونكرز في ولاية نيويورك، بعدما غمرت مياه الفيضانات الطريق وبات السير عسيرا.