شاهد: طين ودمار بعد أمطار غزيرة تجتاح عدة مدن في إسبانيا

اجتاحت فيضانات مفاجئة شوارع بلدة الكانار الساحلية في شمال شرقي إسبانيا الأربعاء، وتعرضت أجزاء أخرى من البلاد لعواصف خلال الليل. وشاهد السكان المحليون المياه الموحلة تجرف السيارات والجسور والطرقات. وعاشت معظم مناطق البر الرئيسي لإسبانيا في حالة تأهب لمواجهة الأمطار الغزيرة.
كما شهدت مدريد ومناطق أخرى في وسط إسبانيا هطول أمطار غزيرة، وفيضانات خفيفة أثناء الليل. وفي صباح اليوم الموالي، باشر رجال الإطفاء عمليات تنظيف الطرقات الموحلة، وإزالة السيارات العالقة التي جرفتها مياه الفيضانات.
وأظهر مقطع مصور رجال إطفاء في كاتالونيا يزيلون أغصان أشجار كبيرة من الشوارع، والمياه من الطرق بواسطة مضخات.
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