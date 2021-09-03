تظاهرت مجموعة من النساء الأفغانيات في شوارع العاصمة كابل، مع قرب إعلان حركة طالبان الحكومة الجديدة. وقالت النساء إنهن تردن أن تسمع أصواتهن في البلاد، كما أنهن يردن أن تلعبن دورا في بلورة مستقبل أفغانستان. وانتقد كثيرون البلدان الغربية، لأنها تخلت عن أفغانستان ونساء البلاد، قائلين إنه كان على المجتمع الدولي أن يكون متأكدا من أن حقوق النساء في أفغانستان سيتم احترامها قبل أن ينسحب من أفغانستان. وكانت طالبان سيطرت على العاصمة كابل يوم 15 آب/أغسطس، قبل أن تنسحب القوات الدولية رسميا يوم 31 من الشهر نفسه.