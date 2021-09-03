شاهد: الحرس الوطني المكسيكي يحتجز مهاجرين هايتيين قبل بلوغهم الحدود الأمريكية

احتجز ضباط من سلطات الهجرة والحرس الوطني في المكسيك عشرات المهاجرين الخميس أثناء سيرهم في ولاية تشياباس الجنوبية في طريقهم إلى الولايات المتحدة. وداهمت القوات الحكومية المكسيكية مجموعات المهاجرين المتكونة من حوالي مائتي شخص في كل مجموعة.

مجموعات المهاجرين غادرت تاباتشولا في الأيام الأخيرة بعد انتظار أوراق العبور الخاصة بهم من سلطات الهجرة. وقال أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس المكسيك، إن الحكومة لا يمكنها السماح للمهاجرين بالدخول إلى الإقليم حيث سيواجه الكثيرون مخاطر خلال رحلتهم. كما قال إن احتجاز المهاجرين جزء من عملية "لاحتواء تدفقهم".

نشر الحرس الوطني المكسيكي أكثر من 14 ألف جندي في الجنوب لوقف زحف المهاجرين نحو الحدود مع الولايات المتحدة.