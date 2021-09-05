شاهد: مسابقة في فرنسا لأفضل قصة شعر "بوري"

تعد قرية تشينيرز في منطقة كروز وسط فرنسا، العاصمة الأوروبية لقصة شعر البوري (mullet)، وهي قصة جريئة اشتهرت في الثمانينيات، يميزها الشعر القصير من الأمام والطويل من الخلف.
وفي القرية نظمت النسخة الثانية من "البطولة الأوروبية للبوري"، التي جمعت 500 شخص.
بعد استعراض المتسابقين، حاز سائق الشاحنات، وعاشق البوري منذ 20 عاماً، البلجيكي نيكولاس فاندركلين على لقب أفضل قصة بوري في أوروبا.
No Comment المزيد من
شاهد: آثار الدمار التي خلفها إعصار آيدا في مدينة مانفيل الأمريكية
شاهد: طيار سباق محترف يقلع بطائرته داخل نفق سيارات خارج اسطنبول
شاهد: مهرجان دنماركي يحتفي بالزهور في ثاني أقدم مدينة ملاهي في العالم
شاهد: انطلاق مهرجان الأضواء في برلين تحت شعار "خلق الغد"
شاهد: بلجيكا تنشئ طريقًا سريعًا للقمامة الناجمة عن حطام الفيضانات الأخيرة
شاهد: منظمة إيطالية تطلق نداءً لإنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط
شاهد: الحرس الوطني المكسيكي يحتجز مهاجرين هايتيين قبل بلوغهم الحدود الأمريكية
شاهد: سكان "موليكا هيل" في نيو جيرسي يجتمعون لإزالة آثار الدمار الذي خلفه إعصار إيدا
شاهد: نساء أفغانيات يتظاهرن في العاصمة كابل مطالبات بالمشاركة في بلورة مستقبل بلادهن
لاعبة بارالمبية وعازفة في نفس الوقت... مانامي إيتو وعزف الكمان بذراع اصطناعية
شاهد: الشفق القطبي من الفضاء
شاهد: طين ودمار بعد أمطار غزيرة تجتاح عدة مدن في إسبانيا
شاهد: إعصار آيدا يدفع سائقين لترك سيارتهم على طريق سريعة بولاية نيويورك خوفا من مياه الفيضانات
شاهد: ماذا فعل حوت فضولي بلوح تجديف تركبه سيدة
شاهد: حرائق الغابات تأتي على المنازل قرب أماكن الاصطياف الشهيرة في كاليفورنيا