شاهد: مسابقة في فرنسا لأفضل قصة شعر "بوري"

تعد قرية تشينيرز في منطقة كروز وسط فرنسا، العاصمة الأوروبية لقصة شعر البوري (mullet)، وهي قصة جريئة اشتهرت في الثمانينيات، يميزها الشعر القصير من الأمام والطويل من الخلف.

وفي القرية نظمت النسخة الثانية من "البطولة الأوروبية للبوري"، التي جمعت 500 شخص.

بعد استعراض المتسابقين، حاز سائق الشاحنات، وعاشق البوري منذ 20 عاماً، البلجيكي نيكولاس فاندركلين على لقب أفضل قصة بوري في أوروبا.