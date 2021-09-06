شاهد: سكان غزة يحتفلون بهروب ستة فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي بالتزامن مع رأس السنة اليهودية

احتفل سكان غزة بهروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي الواقع في الضفة الغربية المحتلة عبر نفق تم حفره حت حوض حمام. عملية الفرار التي جرت على الطريقة الهوليودية أثارت استنفارا أمنيا كبيرا وشنت مختلف قوات الأمن الإسرائيلية عملية مطاردة واسعة النطاق للمجموعة التي تضم ناشطًا سياسيا بارزًا.
وبالتزامن مع ذلك، اجتمع في القدس الآلاف من المصلين اليهود في الحائط الغربي بالقدس للاحتفال بـ "سيليشوت" وإقامة صلاة التوبة التي تقام خلال احتفالات رأس السنة اليهودية الجديدة في عطلة رأس السنة اليهودية.
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