شاهد: محاكاة فنية ضخمة لمعركة هولمي بين الفايكنغ والإنجليز

منطقة بيتروبورو في المملكة المتحدة شهدت عرضاً فنياً ضخماً يحاكي معركة هولمي التي اندلعت بين الدنماركيين "الفايكنغ" وجيش ويسيكس وكينت تحت قيادة إدوارد الأكبر، في العام 902 ميلادية.

العروض التي قدّمت في الهواء الطلق، شارك فيها مئات الأشخاص الذي ارتدوا أزياء تلك الحقبة وحملوا الأسلحة المستخدمة في ذلك الحين، واشتملت العروض على أعمال قتالية، إضافة إلى مشاهد تبيّن تفاصيل الحياة اليومية التي عاشها الفايكنغ والسكّان الإنجليزي قبل أكثر من ألف ومئة عام.