شاهد: بملابس من قمامة.. مشاركو مهرجان "كين أكت" يجوبون شوارع كنشاسا

فعّاليات مهرجان "كين أكت" انطلقت بنسختها الخامسة لتجوب شوارع عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، كنشاسا، بمشاركة المئات من المواطنين الذين ارتدوا أزياءَ غريبةً صُنِعت من القمامة، كعلب المشروبات الغازية، أو قطع الزجاج المكسور وغيرها من المخلفات.

ويهدف المهرجان إلى نشر الوعي بأهمية حماية البيئة، إضافة إلى إبراز أهمية الفن كوسيلة لنقل الرسائل إلى الجمهور، وبالتالي المساهمة في تشكيل رأي عام يعمل لاحقاً على الضغط باتجاه تعزيز أسس حياة عصرية ببعد إنساني مسؤول.