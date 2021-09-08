الحكومة الفرنسية تعليقا على حكومة طالبان في أفغانستان: "الأفعال غير متطابقة مع الأقوال"

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها الأربعاء من أن "الأفعال غير متطابقة مع الأقوال" تعليقاً على تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تضم حرس طالبان القديم وتغيب عنها النساء خلافاً لتعهد النظام بالانفتاح.

ورأت فرنسا أنه "لم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي (...)"، وفق ما ذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان، وبذلك تشارك المخاوف التي أعرب عنها في وقت سابق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب الإعلان عن حكومة طالبان الجديدة.