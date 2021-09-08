شاهد: إنقاذ قارب مهاجرين في بحر المانش قبالة سواحل جنوب شرق إنجلترا

أنقذت سفينة تابعة لقوات الحدود البريطانية الإثنين مهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي في البحر بحر المانش قبالة سواحل إنجلترا. وشهدت حركة عبور المهاجرين لبحر المانش من فرنسا نحو إنجلترا ارتفاعا كبيرا نتيجة الظروف المناخية المواتية.
وفي نفس الوقت، تم إنقاذ 4 مهاجرين كانوا على متن قارب في مضيق با دي كاليه الفرنسي بعد أن رصدته مروحية تابعة لقوات الدرك. وأعادت فرق حرس الحدود الفرنسية المهاجرين الذين كانوا يأملون في الوصول إلآ إنجلترا إلى ميناء دونكيرك الفرنسي.
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