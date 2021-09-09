توافد عشرات الأشخاص على مطار مكسيكو سيتي بعد زلزال بقوة 7.1 درجة وقع بالقرب من منتجع أكابولكو في المحيط الهادئ. واهتزت المباني في المناطق المحيطة ووصلت ارتداداته إلى عدة مئات من الكيلومترات من العاصمة. خلف الزلزال مقتل رجلا بعد أن سقط عليه عمود كهربائي في مدينة كويوكا دي بينيتيز.
كما تسبب الزلزال في انهيار أعمدة مرافق ومبانى أخرى سقطت على عدد من المركبات في أكابولكو وانهارت واجهة كنيسة. وفي جو من الخوف قام السائحون بإجلاء الفنادق وتوجهوا نحو المطار.
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