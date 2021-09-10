عاجل
euronews_icons_loading
فيديو | دقيقة صمت في بورصة نيويورك في الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر الدامية

التزمت بورصة نيويورك دقيقة صمت إحياءً لذكرى ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، الهجمات التي نفذت بطائرات مدنية ضدّ برجي التجارة في مانهاتن، ووقعت منذ 20 عاماً بالضبط وراح ضحيتها آلاف القتلى (نحو 3 آلاف). وشاركت في المناسبة أسرتا ضحيتين سقطتا خلال الهجمات وهما أسرة توماس سوليفان وروبرت سوتكليف.

No Comment المزيد من