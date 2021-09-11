فيديو: عودة قوية واستقبال حافل لرونالدو في مانشستر يونايتد

سادت الأجواء الاحتفالية اليوم السبت بملعب أولد ترافورد حيث استعد المشجعون المنتظرون لرؤية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصف الأحمر من مدينة مانشستر.
وصل الترقب لأسبوعين إلى ذروته حيث خرج اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى الملعب مرتديًا قميصه الأحمر لأول مرة منذ 12 عاما و 118 يوما.
رونالدو لم يخذلهم وسجل هدفين لمساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق نصر بنتيجة 4-1 على نيوكاسل.
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